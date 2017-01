Barclays senkt Unilever NV auf 'Equal Weight' und Ziel 41 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever NV vor der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterunternehmen von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 41 Euro gesenkt.Die Hersteller könnten in puncto Gewinnwachstum (EPS) und Dividendenrendite an Attraktivität verlieren, schrieb Analyst Simon Hales in einer Studie vom Montag. Denn mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump würden eventuell auf kurze Sicht politische Unsicherheiten an den Markt zurückkehren. Als Belastung hinzu komme insbesondere für Unilever das schwierige Umfeld in Indien./la/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.