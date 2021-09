Barclays senkt BHP Group auf 'Equal Weight' - Ziel 2000 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat BHP Group von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 2500 auf 2000 Pence gesenkt.Die Rückschlagsrisiken für die Eisenerzpreise hätten sich schneller bewahrheitet als gedacht, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Bergbaubranche. Ursächlich seien rasante Einschnitte in Chinas Stahlproduktion, die sich 2022 fortsetzen dürften. Fletcher passte seine Schätzungen für die Eisenerzpreise entsprechend an und stufte den Sektor auf "Neutral" ab. Gleiches gilt für BHP nach der überdurchschnittlichen Aktienentwicklung. Die Abhängigkeit von Eisenerz sei inzwischen höher als bei Rio Tinto./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2021 / 21:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2021 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.