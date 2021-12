Barclays nimmt Aroundtown mit 'Underweight' wieder auf

Finanztrends Video zu Aroundtown SA



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Aroundtown mit "Underweight" und einem Kursziel von 5 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Aktie der Gewerbeimmobiliengesellschaft biete zwar dank der sich erholenden Hotelwirtschaft die Aussicht auf ein starkes Gewinnwachstum (EPS) zwischen 2022 und 2024, eine attraktive Rendite und einen hohen Abschlag zum Nettoinventarwert, schrieb Analyst Paul May in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die hohe Verschuldung stellt nach Ansicht des Experten jedoch ein unnötiges Risiko dar, das nicht ausgeglichen werde./tav/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2021 / 21:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2021 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.