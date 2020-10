Barclays hebt Ziel für Zur Rose auf 325 Franken - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Zur Rose Group von 310 auf 325 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Zwischenbericht zum Geschäft im dritten Quartal der Online-Apotheke sei ermutigend gewesen, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen an sich hätten die Erwartungen mehr oder weniger erfüllt, die strategischen Kommentare werte sie aber positiv. Den Horizont für das Kursziel verschob sie nun um ein Jahr in die Zukunft./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2020 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.