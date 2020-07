Barclays hebt Ziel für Zalando auf 65,50 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando vor Zahlen von 57,50 auf 65,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Online-Modehändler dürfte ein starkes zweites Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen weiter an. Allerdings sei die Aktie zuletzt auch schon stark gelaufen./mis/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 23:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2020 / 04:05 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.