Barclays hebt Ziel für Zalando auf 49 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal von 44,30 auf 49,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Online-Modehändler sei ein struktureller Gewinner der Coronavirus-Krise, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie. So dürfte sich ein sich veränderndes Konsumverhalten hin zu online langfristig positiv auswirken. Zudem stehe Zalando mit Blick auf die Liquidität gut da./mis/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 20:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2020 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.