Barclays hebt Ziel für Wacker Chemie auf 197 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wacker Chemie von 177 auf 197 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dass eine chinesische Provinz die Strompreisvergünstigung für ein großes Solarunternehmen streiche, könnte auch auf andere Provinzen durchschlagen, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts dann steigender Produktionskosten für chinesische Hersteller wäre Wacker Chemie mit Blick auf die Produktion von Polysilizium kein Hochkostenproduzent mehr, sondern hätte nur noch Kosten auf Branchenniveau. Zugleich betonte der Experte die geplante Wiederbelebung der Solarproduktion in der EU./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 22:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.