Barclays hebt Ziel für Unicredit auf 20 Euro - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien der italienischen Bank Unicredit von 2 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen.Analyst Victor Galliano passte in einer Studie vom Dienstag seine Gewinnprognosen (EPS) und sein Ziel an den sogenannten Reverse-Aktiensplit an, bei dem zehn Papiere zu einem Anteilsschein zusammengefasst wurden./la/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.