Barclays hebt Ziel für UBS auf 20 Franken - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS nach Zahlen von 18 auf 20 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Am Zahlenwerk der Schweizer Großbank sei nichts auszusetzen gewesen, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er passte nun seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn in den Jahren 2022 bis 2024 kräftig nach oben hin an. Es gebe dennoch innerhalb der Bankenbranche interessantere Aktien./ck Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2022 / 23:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2022 / 23:38 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.