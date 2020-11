Barclays hebt Ziel für T-Mobile US auf 147 Dollar - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "T-Mobile US":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für T-Mobile US nach Zahlen zum dritten Quartal und einer angehobenen Unternehmensprognose von 135 auf 147 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die US-Tochter des Bonner Telekom-Konzerns habe beim Service-Umsatz und vor allem beim operativen Ergebnis (Ebitda) die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Kannan Venkateshwar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem hätten ihn nun die für 2020 angepeilten Synergien im Zusammenhang mit der Fusion mit Sprint deutlich positiv überrascht./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2020 / 06:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2020 / 06:07 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.