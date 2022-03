Barclays hebt Ziel für Symrise auf 113 Euro - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 111 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Unternehmensausblick einer stabilen operativen Gewinnmargen 2022 sei bei den Anlegern gut angekommen, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte blickt auf Umsatz und operatives Ergebnis zwar etwas vorsichtiger als der Hersteller von Duftstoffen und Aromen, hob seine Gewinnerwartungen aber dennoch an wegen neuer Wechselkurserwartungen./mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2022 / 22:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2022 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.