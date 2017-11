Barclays hebt Ziel für Ströer auf 67 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer nach Zahlen zum dritten Quartal von 63 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Fokussierung des Werbedienstleisters auf kleinere und mittelgroße Kunden scheine sich auszuzahlen, schrieb Analyst Asen Kostadinov in einer Studie vom Montag. Das Unternehmen sei in diesem Jahr das dritte Quartal in Folge stärker gewachsen als der deutsche Anzeigenmarkt. Der Ausblick des Managements sorge zudem für Zuversicht unter den Investoren./bek/oca Datum der Analyse: 13.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.