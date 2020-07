Barclays hebt Ziel für Ströer auf 62 Euro - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen.Gemessen an historischen Trends verdienten die Aktien von Außenwerbungsanbietern keinen Bewertungsaufschlag gegenüber der Medienbranche allgemein, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die regionale Ausstellung und den Geschäftsmix könnte sich Ströer gleichwohl schneller als seine Wettbewerber von der Viruskrise erholen./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2020 / 18:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2020 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.