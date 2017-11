Barclays hebt Ziel für Shell B auf 3000 Pence - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell B":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Shell B-Aktie nach einer angekündigten Änderung in der Dividendenpolitik von 2850 auf 3000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Öl- und Gaskonzern habe mit neuen Zielen für den freien Barmittelfluss (FCF) Zuversicht in die operative, aber auch finanzielle Entwicklung signalisiert, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/tih Datum der Analyse: 29.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.