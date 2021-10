Barclays hebt Ziel für Shell A auf 2250 Pence - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell A":

Finanztrends Video zu Royal Dutch Shell A



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die A-Aktien von Royal Dutch Shell von 1950 auf 2250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Ausgangslage für integrierte Ölkonzerne sei selten so gut gewesen wie derzeit, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch wenn die Rohstoffpreise nun erst einmal nachgeben könnten, impliziere die Terminpreiskurve deutlich Luft nach oben für die Marktschätzungen. Der Sektor sei zu günstig bewertet und zu wichtig für die Gesellschaft, um einen Bogen herum zu machen./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2021 / 15:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2021 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.