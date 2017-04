Barclays hebt Ziel für Schneider Electric - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 60 auf 65 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen.Der Elektronikkonzern sei solide in das neue Jahr gestartet, schrieb Analyst James Stettler in einer Studie vom Freitag. Das höhere Kursziel begründete er mit Anpassungen an seiner Bewertungsskala. Er sehe aber weiterhin mehr Chancen bei anderen Branchenwerten./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.