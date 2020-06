Barclays hebt Ziel für RWE auf 35 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 33 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der "Green Deal" für eine nachhaltige EU-Wirtschaft habe seine Erwartungen übertroffen und Großbritannien dürfte dem wohl folgen, schrieb Analyst Dominic Nash in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Versorgern. Da RWE auf den Bereich Erneuerbare Energien ausgerichtet sei und sich in Richtung einer Ckohlenstofffreien Stromerzeugung umstrukturiere, habe er das Kursziel für den Essener Versorger hochgesetzt./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2020 / 22:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2020 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.