Barclays hebt Ziel für Prosus auf 128 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat das Kursziel für Prosus vor den am 23. November erwarteten Halbjahreszahlen von 112 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Allgemein seien die Botschaften von der Beteiligungsgesellschaft Prosus bereits weitgehend zur Vorlage der Geschäftsjahreszahlen und seither durch die Wettbewerber kommuniziert worden, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er aktualisierte seine Schätzungen um die jüngsten Neuigkeiten zur chinesischen Internetbeteiligung Tencent, der chinesischen Reiseplattform Trip.com und des Essenslieferdienstes Delivery Hero sowie auch wegen der Wechselkurseffekte./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2020 / 20:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2020 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.