Barclays hebt Ziel für Philips auf 28 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen.Analyst David Vos begründete das neue Kursziel in einer Studie vom Dienstag unter anderem mit anhaltenden Profitabilitätsteigerungen im Gesundheitsgeschäft. In Erwartung eines eines hohen Wettbewerbs im Bereich diagnostischer Bildgebung rate er aber dazu, bei der Aktie des Elektrokonzerns an den Seitenlinie zu bleiben./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.