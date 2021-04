Barclays hebt Ziel für Pernod Ricard auf 195 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod-Ricard":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Pernod Ricard vor Quartalszahlen von 194 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Das Wachstum liege in der Region Asien-Pazifik, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Als Motor des Spirituosenkonsums fungiere China, nachdem sich das Land als erstes von Covid-19 erholt habe. Die Franzosen seien dort der Marktführer. Aber auch in Indien schienen sich die Geschäfte zu bessern./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2021 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2021 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.