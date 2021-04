Barclays hebt Ziel für LafargeHolcim auf 60 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LafargeHolcim vor Quartalszahlen der Zementbranche von 57 auf 60 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Verlauf des eher weniger bedeutenden Auftaktquartals hänge in der Regel sehr von den Witterungsbedingungen in der nördlichen Hemisphäre ab, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Auch daher sollten Anleger nicht zu viel in die Resultate hineininterpretieren. Es könne aber erste Indikationen zu den Preisen geben, und alles in allem erwartet der Experte stützende Kommentare der Unternehmen./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2021 / 03:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2021 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.