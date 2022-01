Barclays hebt Ziel für JCDecaux auf 25 Euro - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "JCDecaux":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für JCDecaux von 23,80 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Im Medienbereich stünden Anleger seit Jahren vor der Frage, ob Wachstums- oder Substanzwerte die bessere Wahl seien, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Seit Ende 2020 bevorzuge er letztere und dies gelte in Zeiten wieder anziehender Geschäfte generell immer noch. ITV und Publicis zählen deshalb zu seinen Branchenfavoriten. Mittlerweile werden diese aber ergänzt durch drei Wachstumswerte mit besonders günstiger Bewertung./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 01:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2022 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.