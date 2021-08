Barclays hebt Ziel für Infineon auf 41 Euro - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon nach Quartalszahlen von 39 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen.Infineon habe noch mehr als andere Halbleiterhersteller wegen seiner Fabriken in Texas und Malaysia unter Produktionseinschränkungen gelitten, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Nachfrage bleibe aber sehr hoch und die Aufträge hätten erneut ein Rekordniveau erreicht. Die Aktie habe zwar Potenzial nach oben - dieses sei aber geringer als beim günstiger bewerteten Papier von STMicro./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2021 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.