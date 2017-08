Barclays hebt Ziel für HSBC auf 700 Pence - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC nach Geschäftszahlen von 650 auf 700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen.Die Bank habe erneut gut abgeschnitten und seine Erwartungen an einen Rückkauf eigener Aktien in der zweiten Jahreshälfte erfüllt, schrieb Analyst Rohith Chandra-Rajan in einer Studie vom Dienstag. Der gestiegene Aktienkurs spiegle dies allerdings schon wider./gl/stw Datum der Analyse: 01.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.