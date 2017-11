Barclays hebt Ziel für Fraport auf 58 Euro - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport nach Zahlen zum dritten Quartal von 55 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen.Das starke Passagierwachstum am Frankfurter Flughafen münde nicht in höhere operative Gewinne des Airport-Betreibers, kritisierte Analyst Rishika Savjani in einer Studie vom Freitag. Seine Prognosen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2017 bis 2019 erhöhte er unter anderem wegen höherer Beiträge der griechischen Flughäfen./edh/ck Datum der Analyse: 03.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.