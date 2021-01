Barclays hebt Ziel für Facebook auf 350 Dollar - 'Overweight'

Finanztrends Video zu Facebook A



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Facebook nach Quartalszahlen von 325 auf 350 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der operative Gewinn liege um zehn Prozent über seiner Annahme, schrieb Analyst Ross Sandler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Telefonkonferenz habe das Management "vorsichtig optimistisch" geklungen. Der Experte riet zu Käufen bei schwachen Kursen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 01:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2021 / 01:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.