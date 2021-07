Barclays hebt Ziel für Diageo auf 3940 Pence - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

Finanztrends Video zu Diageo



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 3850 auf 3940 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Spirituosenkonzern sei für anhaltendes Wachstum am US-Tequila-Markt am besten positioniert, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erhöhte daher seine Erwartungen für den Umsatz aus eigener Kraft in den Jahren 2022 und 2023. Allerdings gebe es derzeit Gegenwind von Währungsseite./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2021 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2021 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.