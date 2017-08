Barclays hebt Ziel für Covestro auf 69 Euro - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Covestro von 67 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen.Der Zyklus an positiven Anpassungen bei den Schätzungen sei bei der Kunstofftochter von Bayer immer noch nicht am Ende angekommen, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer Studie vom Montag. Grund sei die anhaltende Knappheit bei Polyurethanen. Allerdings verliere dieser Prozess an Schwung./tih/mis Datum der Analyse: 07.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.