Barclays hebt Ziel für Clariant auf 19 Franken - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Clariant":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Clariant vor dem in wenigen Wochen anstehenden Kapitalmarkttag von 18 auf 19 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen.Der Kapitalmarkttag dürfte für den neuen Vorstandschef die Gelegenheit sein, die Anleger wieder verstärkt für die Aktienstory des Chemieunternehmens zu interessieren, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2021 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2021 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.