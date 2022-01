Barclays hebt Ziel für CRH auf 47 Euro - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für CRH von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das vierte Quartal könnte für die europäische Baustoffindustrie doch nicht so schlecht werden wie ursprünglich gedacht, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entscheidend für die Branchenwerte sei im saisonal schwachen Quartal vor allem der Ausblick auf 2022. CRH sei gut aufgestellt, die Aktie aber schon überdurchschnittlich hoch bewertet./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 22:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2022 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.