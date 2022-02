Barclays hebt Ziel für BNP Paribas auf 62,30 - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Finanztrends Video zu BNP Paribas



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BNP Paribas von 61,10 auf 62,30 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Der Strategieplan der Bank stütze sich sinnvollerweise auf das, was im vergangenen Geschäftszyklus gut funktioniert habe, schrieb Analyst Omar Fall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die operativen Erlösziele erschienen etwas aggressiv, was aber durch die eher vorsichtigen Zinsannahmen der Franzosen kompensiert werde./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2022 / 21:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2022 / 21:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.