Barclays hebt Ziel für Axa auf 26,50 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Axa von 26 auf 26,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Versicherungsbranche suche nach ihrer Anlagestory, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Freitag vorliegenden Studie. Banken stünden höher in der Gunst der Anleger, die von der Gesamtkonjunktur profitieren wollen. Qualität und Rendite als Hauptargumente für Versicherer seien eher nicht gefragt. Gasparis Favoriten sind Axa, Zurich und ASR, längerfristig auch Legal & General sowie Munich Re./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2021 / 22:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2021 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.