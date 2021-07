Barclays hebt Ziel für Aixtron auf 29 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "AIXTRON SE":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 27 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Halbleiterknappheit dürfte in der anstehenden Berichtssaison im Technologiesektor das wohl wichtigste Thema werden, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibe vor diesem Hintergrund am optimistischsten gestimmt für Ausrüster der Chipindustrie wie etwa Aixtron./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2021 / 02:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2021 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.