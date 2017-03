Barclays hebt Ziel für Air France-KLM auf 6,80 Euro - Underweight

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM nach Zahlen von 4,50 auf 6,80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen.Das Preisumfeld für die Fluggesellschaft habe sich verbessert, schrieb Analyst Oliver Sleath in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an, bleibt für die langfristigen Perspektiven in puncto Restrukturierung und Tarifverträge aber vorsichtig./mis/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.