Barclays hebt Ziel für ASML auf 525 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 475 auf 525 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der optimistische Ausblick von Taiwan Semiconductors habe die Chipbranche überrascht, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für ASML seien höhere Investitionen der Taiwanesen von Bedeutung. In Erwartung weiter steigender Marktschätzungen und überzeugender langfristiger Perspektiven erhöhte er das Kursziel für den Branchenausrüster./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2021 / 02:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2021 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.