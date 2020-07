Barclays hebt Ziel für ASML auf 375 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding NV":

Finanztrends Video zu ASML Holding NV



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 340 auf 375 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die meisten von ihm beobachteten Hardware-Unternehmen aus der Technologiebranche hätten die Virus-Krise im ersten Quartal gut überstanden und für das zweite Jahresviertel entweder eine Talsohle oder weiter starke Resultate in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Weiter zuversichtlich ist Gardiner bei den Aktien qualitativ hochwertiger und gut positionierter Konzerne wie dem Chipzulieferer ASML./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2020 / 02:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2020 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.