Barclays hebt Ziel für 1&1 auf 32 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für 1&1 von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Analyst Simon Coles nahm in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie Anpassungen an seinen Schätzungen für diverse Telekomkonzerne vor. Beim Mobilfunker 1&1 hätten sich nur moderate Änderungen ergeben. Er macht das Kursziel für die United-Internet-Tochter aber nun an seinen Erwartungen für 2022 fest./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2021 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2021 / 23:55 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.