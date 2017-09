Barclays hebt Vivendi auf 'Equal Weight' und Ziel auf 20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vivendi nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 18,50 auf 20,00 Euro angehoben.Der Medienkonzern habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Freitag veröffentlichten Studie des Instituts. Derweil seien die Aktien zwar nicht besonders attraktiv bewertet, allerdings seien bislang keine negativen Kursimpulse in Sicht. Roch erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2019./la/gl Datum der Analyse: 01.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.