Barclays hebt Saint-Gobain auf 'Equal Weight' - Ziel 46 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Saint-Gobain von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft, das Kursziel aber auf 46 Euro belassen.Der Baustoffkonzern biete ein attraktives Wachstumsprofil und profitiere von der Erholung in Europa sowie der Fortsetzung des positiven Trends in den USA, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktie sei aber fair bewertet./ajx/la Datum der Analyse: 07.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.