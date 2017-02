Barclays hebt Osram auf 'Equal Weight' - Ziel 55 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Osram nach Zahlen von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 55 Euro angehoben.Der Lichtkonzern entwickle sich besser als gedacht , schrieb Analyst David Vos in einer Studie vom Freitag. Er hob seine Gewinnerwartungen an. Der ordentliche Start ins Geschäftsjahr 2016/17 schaffe Spielraum für Prognoseerhöhungen im weiteren Verlauf. Der Großteil des Potenzials dürfte aber schon von den Marktschätzungen reflektiert werden. Daher reiche es nicht für ein "Overweight"-Votum. Zudem berge die Strategie rund um den Bau einer Chipfabrik in Malaysia Risiken./mis/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.