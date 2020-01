Barclays hebt Just Eat auf 'Overweight' - Ziel 1018 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Just-Eat":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Just Eat von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 785 auf 1018 Pence angehoben.Analyst Andrew Ross zieht damit in einer am Montag vorliegenden Studie mit der bereits bestehenden Empfehlung für den Fusionspartner Takeaway gleich. Er sieht einigen Bewertungsspielraum für die neue Just Eat Takeaway, würde aber augenblicklich den Papieren von Delivery Hero den Vorzug geben./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2020 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2020 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.