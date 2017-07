Barclays hebt HeidelbergCement auf 'Equal Weight' - Ziel 90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat HeidelbergCement vor Zahlen von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 90 Euro angehoben.Nachdem der Baustoffkonzern in der Vergangenheit mehrmals die Erwartungen verfehlt habe, sehe er nun bei den anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal diesbezüglich weniger Gefahren, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer Studie vom Donnerstag. Die reduzierten Konsensschätzungen für 2017 bewegten sich bereits nahe seiner Prognosen. Zudem gebe es saisonale Vorteile: So lieferten die entwickelten Märkte höhere Beiträge als die Schwellenländer. Dem Experten zufolge könnte das zweite Quartal die Wende zum Positiven bringen./ajx/la Datum der Analyse: 20.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.