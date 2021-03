Barclays hebt Freenet auf 'Overweight' - Ziel 24 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Freenet nach einem Analystenwechsel von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 21,50 auf 24 Euro angehoben.Der Investmentansatz für das Telekommunikationsunternehmen sei attraktiver geworden, schrieb der neu zuständige Analyst Titus Krahn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Freenet sei in guter Position für einen nachhaltig starken Cashflow. Er lobte daraufhin auch die attraktive Dividendenrendite./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 20:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2021 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.