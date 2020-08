Barclays hebt Freenet auf 'Equal Weight' - Ziel 20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Finanztrends Video zu Freenet



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Freenet von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft, auch wenn das Kursziel auf 20 Euro belassen wurde.Für die an Sunrise Communications beteiligte Freenet löse die Übernahme der Schweizer durch Liberty Global das Problem der Verschuldung, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem Deal läge das Verhältnis der Nettoschulden zum operativen Gewinn (Ebitda) unter dem Sektordurchschnitt. Damit gebe es kaum noch negative Impulse für die Aktien./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2020 / 20:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2020 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.