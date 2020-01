Barclays hebt Credit-Suisse-Ziel auf 13 Franken - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Credit Suisse von 12,50 auf 13,00 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen.Nach überraschend guten Quartalszahlen der US-Investmentbanken passe er seine Einschätzungen für die europäischen Wettbewerber an, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für die Credit Suisse geht der Experte von einem starken vierten Quartal aus./ssc/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / 13:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2020 / 13:58 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.