Barclays hebt BBVA auf 'Overweight' - Ziel auf 7,80 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat BBVA von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 6,20 auf 7,80 Euro angehoben.Dank der verbesserten Stimmung am Markt, der sich nun wieder auf das überdurchschnittliche Gewinnwachstum der spanischen Bank konzentriere, dürfte die Aktie weiterhin aufwerten, schrieb Analyst Rohith Chandra-Rajan in einer Studie vom Mittwoch. In einer parallel veröffentlichten Branchenstudie hob er zudem seine Gewinnschätzungen für BBVA unter anderem wegen Währungseffekten und der sich grundsätzlich bessernden Geschäftslage um bis zu 11 Prozent an./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.