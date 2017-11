Barclays erklärt Volkswagen-Vorzüge zum 'Top Pick'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Vorzugsaktien für Volkswagen an Stelle von Fiat Chrysler zum Branchenfavoriten erkoren.Die Einstufung ließ Analystin Kristina Church in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro. Die Rally der Papiere der Wolfsburger sei noch nicht vorüber, so die Expertin./ag/tih Datum der Analyse: 28.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.