Barclays erklärt National Grid zum 'Top Pick'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Papiere von National Grid zu einem ihrer Favoriten erkoren.Das Kursziel hob Analyst Dominic Nash in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von 980 auf 1050 Pence an und ließ die Einstufung auf "Overweight". Er rechnet nun mit einer für den Strom- und Gasnetzbetreiber günstigeren Entscheidung des britischen Regulierers Ofwat./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2020 / 23:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2020 / 06:29 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.