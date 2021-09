Barclays dreht HSBC-Einstufung auf 'Overweight' - Ziel 530 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat HSBC um gleich zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 480 auf 530 Pence angehoben.Analyst Aman Rakkar zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie überzeugter davon, dass sich die Aussichten im britischen Bankensektor verbessern. Er hob seine Schätzungen sowohl für HSBC als auch Standard Chartered an, sieht HSBC aber als Favoriten./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2021 / 21:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2021 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.