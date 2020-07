Barclays belässt Zurich auf 'Overweight' - Ziel 405 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zurich Insurance Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 405 Franken belassen.Die Zeichen wiesen weiter in Richtung steigende Rückversicherungsprämien, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Versicherern. Zurich sei zudem in den Bereichen gut aufgestellt, in denen auch im Erstversicherergeschäft die Prämiendynamik besser sein dürfte./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2020 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2020 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.